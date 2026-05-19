Vali Soytürk'ten 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Soytürk'ten 19 Mayıs mesajı

19.05.2026 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin önemini vurguladı, gençliğin Cumhuriyet emaneti olduğunu belirtti ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletin, işgal ve esaret girişimlerine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele verdiğini ifade eden Soytürk, "Aziz milletimiz, her türlü yokluk ve zorluğa rağmen bağımsızlık iradesinden vazgeçmemiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesiyle yeniden ayağa kalkarak tarih sahnesinde güçlü bir şekilde yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün gençliğe verdiği öneme dikkati çeken Soytürk, Cumhuriyetin gençlere emanet edilmesinin, Türkiye'nin geleceğine duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

Gençlerin bilim, teknoloji, spor, sanat ve çalışma hayatındaki başarılarıyla Türkiye'nin geleceğine yön verdiğini kaydeden Soytürk, devletin de gençlerin eğitim, istihdam, kültür ve spor alanlarında daha güçlü imkanlara kavuşması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Soytürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Soytürk'ten 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim’e ertelendi Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi
Adana’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:40
Gabriel Sara’ya gece yarısı şoku Bunu kimse beklemiyordu
Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
08:27
Beşiktaş’tan Domenico Tedesco bombası
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası
06:10
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 09:09:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Vali Soytürk'ten 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.