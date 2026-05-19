Vali Soytürk'ten 19 Mayıs mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletin, işgal ve esaret girişimlerine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele verdiğini ifade eden Soytürk, "Aziz milletimiz, her türlü yokluk ve zorluğa rağmen bağımsızlık iradesinden vazgeçmemiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesiyle yeniden ayağa kalkarak tarih sahnesinde güçlü bir şekilde yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün gençliğe verdiği öneme dikkati çeken Soytürk, Cumhuriyetin gençlere emanet edilmesinin, Türkiye'nin geleceğine duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

Gençlerin bilim, teknoloji, spor, sanat ve çalışma hayatındaki başarılarıyla Türkiye'nin geleceğine yön verdiğini kaydeden Soytürk, devletin de gençlerin eğitim, istihdam, kültür ve spor alanlarında daha güçlü imkanlara kavuşması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Soytürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."