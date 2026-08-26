Vali Soytürk'ten Yeşilay'a Ziyaret
Vali Recep Soytürk, Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç ile bağımlılıkla mücadele çalışmalarını görüştü.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i ziyaret etti
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Dinç ve Soytürk, bağımlılığı önleyici faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi, kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili görüştü.
Vali Soytürk ile Dinç, bağımlılıkla mücadelede yürütülebilecek çalışmalar konusunda değerlendirmelerde de bulundu.
Kaynak: AA
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