Vali Soytürk Uçmakdere'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Soytürk Uçmakdere'yi Ziyaret Etti

06.06.2026 12:31
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Uçmakdere Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu ve tarihi yapıyı inceledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Soytürk, talep ve görüşleri dinledi.

Soytürk, daha sonra "Miras Atölyesi 2 Projesi" kapsamında Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının katkı payıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

Restoran ve butik otel olarak hizmet vermesi planlanan yapıyı gezen Soytürk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Soytürk'e Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Kaan Peker, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Vali Yardımcısı Vekili Gürbüz Saltaş, kaymakamlar ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Soytürk Uçmakdere'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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