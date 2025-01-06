Vali Soytürk Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Vali Soytürk Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti.

06.01.2025 15:18
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soytürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Vali Soytürk, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Soytürk, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Soytürk, birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirterek, oylamada yer alan fotoğrafları üreten AA personelini tebrik etti.

Kaynak: AA

Recep Soytürk, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Soytürk Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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