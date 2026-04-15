Vali Sözer Gölpazarı Semt Pazarını Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde kurulan semt pazarına ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette tezgahlarda incelemede bulunan Vali Sözer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kente ve ilçeye ilişkin talep ve önerileri dinleyen Sözer, esnafa "hayırlı işler" diledi.