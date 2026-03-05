Vali Sözer'le İftar Programı - Son Dakika
Vali Sözer'le İftar Programı

Vali Sözer\'le İftar Programı
05.03.2026 12:14
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman ve afet personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte yazın çıkan orman yangınlarında görev yapan personelle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda organize edilen, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye personelinin yer aldığı programda Vali Sözer, katılımcılarla sohbet etti.

Açıklamada organizasyondaki konuşmalarına yer verilen Sözer, orman, AFAD ve itfaiye personelinin, "yeşil vatan"ın korunması ve afetlerce mücadele konularında omuzlarında büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

Söz konusu personelin "7 gün 24 saat" esasıyla görev yaptığını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında ilimizde yaşanan ve 'Türkiye'nin en büyük orman yangınları' olarak hafızalara kazınan zor günlerde, sizlerin gösterdiği üstün gayret ve fedakarlık, hepimizin takdirini kazanmıştır. Orman teşkilatımızdan itfaiyemize, AFAD'ımıza, sahada büyük özveriyle destek veren sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülerimize kadar herkes büyük bir özveriyle mücadele etmiştir."

Program, dua edilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Sözer'le İftar Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Sözer'le İftar Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.