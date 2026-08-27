Bilecik Valisi'nden Jandarma Komutanına Kabul
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı İlbey ile görüşüp başarılar diledi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Nail İlbey'i kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, İlbey'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Vali Sözer, daha sonra İlbey'e yeni görevinde "başarılar" diledi.
Görüşme, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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