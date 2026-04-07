Vali Taşolar'dan Fidan Dikim Etkinliği

IĞDIR Valisi Fırat Taşolar, fidan dikmek istediği yönünde talepte bulunan 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Deniz Arda ile birlikte hatıra ormanında fidan dikti.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Deniz Arda, CİMER'e, "Merhaba Sayın Valim. Ben, Iğdır Merkez Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/B sınıfından Muhammed Deniz Arda. Malum artık ilkbahardayız ve yeşil Iğdır için fazla ağaç dikimi yapmak istiyorum. Bunun hakkında bize yardımcı olur musunuz? Orman Genel Müdürlüğü personelimizle el ele kol kola ağaç dikmek isterim. İnşallah bu isteğimiz okursunuz. İyi günler. Sağlıcakla kalın" yazdı. Vali Fırat Taşolar, Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde oluşturulan hatıra ormanındaki dikime Muhammed Deniz'i davet etti. Programa katılanlara Muhammed Deniz Arda'yı tanıtan Vali Taşolar, hatıra ormanına birlikte fidan dikti, can suyunu verdi.