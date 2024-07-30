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Vali Tekbıyıkoğlu'ndan özel çocuğa sürpriz doğum günü

TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, özel çocuk Hazal Altın'a doğum gününde sürpriz yaptı. Doğum günü pastası hazırlatan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Hazal'ı makamında kabul ederek doğum gününü kutladı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 17 yaşına giren özel çocuk Hazal Altın'ın doğum günü için sürpriz hazırladı. Kendisi ve Hazal'ın yan yana çektirdikleri fotoğrafın yer aldığı pasta hazırlatan Vali Tekbıyıkoğlu, özel çocuğun doğum gününü kutlayarak hediye verdi.

Sürpriz nedeniyle Vali Tekbıyıkoğlu'na teşekkür eden Hazal'ın doğum günü kutlamasına annesi Bahar ve minik kardeşi de katıldı.