Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü ziyaret etti.
Vali Toraman, Akyüz'e yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyarette Toraman, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında yürütülen güvenlik faaliyetleri ve asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Vali Toraman, Jandarma Albay Akyüz'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
