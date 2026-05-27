Vali Toraman ve Protokol Şehitliği Ziyaret Etti

Vali Toraman ve beraberindekiler, Kurban Bayramı dolayısıyla Hastane Bayırı Şehitliği'ni ziyaret ederek vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua etti.

Şehitlik ziyaretinde Vali Toraman'a 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve protokol üyeleri eşlik etti.