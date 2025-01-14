Vali Turan Atatürk Anadolu Lisesi\'ni Ziyaret Etti

Güncel

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Turan, okul binasını gezerek Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Derslikleri de ziyaret eden Turan, öğrencilerle sohbet etti.