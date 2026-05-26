Vali Turan, Başarılı Sporcuları Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Vali Turan, Has Taekwondo Spor Kulübü Başkanı Cemile Arık, milli sporcu Zeynep Çalhan ile Hasan Arık'ı makamında kabul etti.

Ziyarette kulüp çalışmaları ve sportif faaliyetler hakkında bilgi alan Turan, Çalhan ile Arık'ı başarılarından dolayı tebrik etti.

Kulüp başkanı Arık tarafından, Vali Tura'a isminin yazılı olduğu tekvando kuşağı takdim edildi.