Vali Turan'dan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Vali Turan'dan 15 Temmuz Mesajı

14.07.2026 10:46
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz'un kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ülkenin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 10'uncu yılında, milletçe tek yürek olup kahramanlık destanı yazmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

15 Temmuz ruhunun milletin hafızasında ilk günkü kararlılık ve inançla yaşadığını vurgulayan Turan, "İrade Bizim, Zafer Bizim' anlayışıyla, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığına kasteden girişimin milletin azim ve kararlılığıyla bir kahramanlık destanına dönüştüğünü ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna çetin mücadeleler vererek mukaddes değerlerini canı pahasına muhafaza eden bir milletin, bu kez tank ve namlulara karşı omuz omuza vererek vatanını yeni bir geleceğin eşiğine bıraktığı gecedir. Allah'a hamdolsun ki bu ülke her zaman Ömer Halisdemirler yetiştirecek kudret ve ferasetle kendi kahramanlarını kendi varlığının bedeli saymıştır.

Hangi tarihte kim ki bu vatanın bağımsızlığına darbe indirmeye yeltenirse, karşısında hep ismi değişen ancak cesareti değişmeyen kahramanları bulacaktır."

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" dizelerine atıfta bulunan Turan, 15 Temmuz destanını aynı kararlılıkla yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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