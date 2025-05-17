Vali Turan\'dan Başarılı Spoculara Destek

Kırklareli Valisi Uğur Turan, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Vali Turan, Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile başarılı sporcularla bir araya geldi.

Gençlik Haftası'nı kutlayan Turan, kentin adını sporla duyurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini dile getiren Turan, spor alanında yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Turan, konuşmaların ardından sporcularla sohbet etti.

Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cerit'e çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Cerit ise çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.