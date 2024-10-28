Vali Turan'dan Güvenlik İncelemesi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, incelemelerde bulundu.

Vali Turan, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret edip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından personelle sohbet eden Turan, istekleri dinledi.

Turan, daha sonra polis yol kontrol noktalarında incelemede bulundu.

Polis ekiplerine başarı dileğinde bulunan Turan, kentin huzur ve güvenliği için göre yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.