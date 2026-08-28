Vali Turan\'dan Kaymakam Erdem\'e Ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy Kaymakam Vekili Hamza Erdem'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan Demirköy Kaymakamlığını ziyaret ederek Erdem ile bir süre görüştü.

Vali Turan, Erdem'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem ise Vali Turan'a teşekkür etti.