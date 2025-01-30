Kırklareli Valisi Uğur Turan, ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, Lüleburgaz ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD) ziyaret gerçekleştirdi.
Dernek yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, dernek üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Ziyarette Kaymakam Salih Yüce'de bulundu.
Vali Turan, ardından kentteki bankaları ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan'dan MÜSİAD ve banka ziyaretleri - Son Dakika
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