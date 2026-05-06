Vali Turan\'dan Türk Anneler Derneği\'ne ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesini ziyaret etti.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan, Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Hülya Koyuncu tarafından karşılandı.

Dernek binasını gezen Turan, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Koyuncu'dan bilgi aldı.

Vali Turan, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesinde annelerin hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

Anneler Günü'nü kutlayan Turan, "Başta baş tacımız olan şehit ve gazi anneleri olmak üzere, sevgi, fedakarlık ve merhametin timsali tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu ömürler diliyorum." dedi.