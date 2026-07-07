Vali Turan, Eda Kumaş\'ı Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Eda Kumaş'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Turan, Kumaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turan, görevinde başarı diledi.

Vali Turan, İmam Hatip Mezunları Buluşması programına katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen İmam Hatip Mezunları Buluşması Programına katıldı.

Önder İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Ferdi Avcı ve imam hatip mezunlarıyla bir araya gelen Turan, dernek üyeleriyle sohbet etti.