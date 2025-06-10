Vali Turan Esnafları Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Karacaibrahim Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet edip bol kazanç dileğinde bulunan Turan, istekleri de dinledi.

Turan, esnafın ahilik kültürüyle hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek, ziyaretlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.