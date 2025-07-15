Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Vali Turan, 22 ilden 36 genç gönüllü ve 4 koordinatörü Atatürk Toplantı Salonu'nda kabul etti.
Gençlerle sohbet eden Turan, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi"ni önemsediklerini söyledi.
Bu tür projelerle gençlerin Türkiye'nin her köşesi gezerek tanıma imkanı bulduğunu dile getiren Turan, gençlere eğitim hayatlarında başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan, Gençlerle Gönüllülük Projesi'ni Tanıttı - Son Dakika
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