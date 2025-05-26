Vali Turan, Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Turan, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen programda yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu söyledi.

Yaşlıların tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini ifade eden Turan, yaşlılara gereken saygı ve sevginin de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Programda Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de yer aldı.

- Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yatak kapasitesi artacak

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek hizmet binasının inşaatı çalışmaları başladı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz inşaat sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ek hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Cerit, sağlık alanında yatırımların devam ettiğini söyledi.

Cerit, inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için gayret göstereceklerini kaydetti.