Vali Turan, 15 Temmuz\'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin sabrın, fedakarlığın, vakarın ve vatan sevgisinin en müstesna temsilcileri olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bundan tam 10 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet eden tarihi çağrısıyla aziz milletimiz tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına, devletine, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi verilen mücadele, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye uzanan istiklal ruhunun yeniden tecellisi olmuş, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, canları pahasına yazdıkları destanla milletimizin ortak hafızasında ebedi yerlerini almışlardır."

Şehitlerin emanetlerine ve gazilere sahip çıkmanın devletin olduğu kadar milletin de ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında olacağını dile getirdi.

Turan, konuşmasını Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad edip gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek tamamladı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi.