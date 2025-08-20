Vali Uğur Turan Kırklareli\'nde Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte ziyaretlerde bulundu.

Turan, beraberindeki Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Bulut, ziyarette belediye çalışmaları ve projeler hakkında Vali Turan'a bilgi verdi.

Turan, tüm kurumlar ile işbirliği halinde çalışarak vatandaş odaklı hizmetler ürettiğini belirttiği Bulut ve ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Turan, daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ve Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman'ı ziyaret etti.