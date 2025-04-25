Vali Uğur Turan Yağmur ve Şükür Duasına Katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.
Kocahıdır köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.
Vali Turan, bu tür programların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Yağmur ve şükür duaları programlarına katılmaya özen gösterdiklerini anlatan Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
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