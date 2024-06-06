Vali Ünsal'dan Çoruh Nehri'nde kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama

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VALİ ÜNSAL'DAN AÇIKLAMA

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan tekneden düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Hastanede tedaviye alınanları ziyareti sonrası konuşan Vali Ünsal, Ümit Yerlikaya'nın kullandığı teknenin alabora olduğunu, 5 kişinin suya düştüğünü belirtti. Ünsal, "Yaralı vatandaşlarımızdan birinin ifadesine göre, alabora olacaklarını anladıkları anda can yeleklerini giyiyorlar, dolayısıyla su üzerinde kalabiliyorlar. Sonrasında alabora olan tekne batıyor. Ekiplerimizin müdahalesiyle 5 vatandaşımız da kurtarıldı, hastaneye acilen sevk edildiler. Ağır yaralı 1 vatandaşımızın tedavisi ise devam etmektedir. Vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun" dedi.