Vali Varol'dan Anneler Günü Mesajı

Aydın Valisi Osman Varol, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Varol mesajında, sevgi, şefkat ve merhametin dünyadaki en anlamlı yansıması olan annelerin Anneler Günü'nü kutladığını belirtti.

Anneyi sadece bir ailenin ferdi değil, toplumun ve medeniyetin kurucusu gören bir inanç ve köklü bir kültürün mirasçısı olduklarını kaydeden Varol, "Annelerimiz iyiliği, dürüstlüğü ve güzel ahlakı bizzat yaşayarak öğreten, evlatlarını yarınlara hazırlarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, varlıklarıyla hayatımızı anlamlandıran hazinelerimizdir. Toplumun huzuru, aile kurumunun sağlamlığı ve güçlü nesillerin yetişmesi noktasında annelerimizin üstlendiği sorumluluk her türlü takdirin üzerindedir. İstiklal ve istikbal mücadelesiyle yoğrulmuş bu mukaddes topraklarda, bin yıldır başı dik ve onurlu bir şekilde yaşamamız vatanına sevdalı, milli ve manevi değerlerine bağlı evlatlar yetiştiren annelerimiz sayesindedir." ifadelerini kullandı.