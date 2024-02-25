Aksaray Valisi ve Belediye Başkanı, Ihlara Vadisi Cam Terası hakkında esprili paylaşımlar yaptı

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in sosyal medya hesapları üzerinden Ihlara Vadisi Cam Terası hakkında yaptıkları paylaşımlar takipçilerini kişiyi gülümsetti.

Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediyesi tarafından inşa edilmekte olan ve kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen Ihlara Vadisi Cam Terası'nı ziyaret ettikten sonra, "Korkuluklardan tutunuyoruz çünkü cam teras henüz bitmemiş. Yanlış anlaşılmasın korkmuyoruz" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Vali Kumbuzoğlu'nun gülümseten paylaşımını alıntılayan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ise kendi hesabından, "Sayın Valim; korkmayın biz test ettik, gayet sağlam" mesajıyla karşılık verdi.

Vali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in esprili yaklaşımı, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Özellikle, 14 kilometre uzunluğunda, 80-100 metre derinliğe sahip olan Ihlara Vadisi üzerine kurulan cam terasla ilgili yapılan paylaşımlar, kullanıcılar arasında geniş etkileşim aldı.

Vali Kumbuzoğlu ve Beledİye Başkanı Dinçer'in esprili paylaşımları sadece Aksaraylıları değil geniş bir izleyici kitlesini de gülümsetti.

Ihlara Vadisi Cam Terası'nın tamamlanmasıyla şehrin turizm potansiyeline olumlu katkı sağlaması bekleniyor.