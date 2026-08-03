Vali Yamlı Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Vali Yamlı Gazetecilerle Bir Araya Geldi

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Ardahan Valisi Yamlı, gazetecilerle işbirliği ve kentteki çalışmalar üzerine görüştü.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ve yönetim kurulu üyeleri, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'yı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ile kamu kurumları ve basın arasındaki işbirliği üzerine görüşmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yamlı, Ardahan'ın gelişimi için eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basının ortak akıl anlayışıyla hareket etmesinin önemini vurgulayan Yamlı, "Ardahan sahip olduğu doğal ve beşeri zenginliklerle daha iyi noktalara ulaşabilecek potansiyele sahip. Başta eğitim olmak üzere her alanda başarıya ulaşmanın yolu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmesinden geçiyor. Kentin gelişmesi için tüm kesimlerin dayanışma içinde çalışması çok önemli. Ardahan hizmetin en iyisini hak eden bir kenttir. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızdan bir vatandaşımızın dahi şüphesi olmasın." dedi.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ise 23 Temmuz'da görevine başlayan Vali Yamlı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yamlı Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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