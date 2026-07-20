Edirne Vali Yardımcısından gazilere ziyaret - Son Dakika
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Edirne Vali Yardımcısından gazilere ziyaret

Edirne Vali Yardımcısından gazilere ziyaret
20.07.2026 16:24
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Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Edirne Muharip Gaziler Derneği ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Edirne Muharip Gaziler Derneği ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamaya göre, Büyüknalçacı, ziyaretlerde dernek yöneticileri, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Büyüknalçacı, Yeşil Vatan Seferberliği Projesi kapsamında gaziler ve şehit aileleri adına 10'ar fidan bağışında bulunarak fidan sertifikalarını teslim etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla aziz şehitlerin rahmet, kahraman gazilerin ise minnet ve şükranla anıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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