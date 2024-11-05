Vali Yiğitbaşı\'ndan Çay İlçesi Ziyareti

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Çay ilçesinde bir dizi ziyaret ve programlara katıldı.

Yiğitbaşı, İlçe Kaymakamı Fatih Topuz'u ziyaret ederek, bilgi aldı.

Belediye Düğün Salonu'nda, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Yiğitbaşı, istek ve talepleri dinledi.

Yiğitbaşı'nın, programlarına, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay eşlik etti.