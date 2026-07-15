Zorluoğlu: 15 Temmuz 80 milyonun ortak mücadelesi

DİYARBAKIR'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "15 Temmuz her yaşam biçiminden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan, her etnik kökenden 80 milyonun kıyamı ve ortak mücadelesidir" dedi.

Diyarbakır Valiliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan Valilik binası önünde anma etkinliği düzenlendi. Programa vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Programa Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gaziler, şehit aileleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce açılan stantlarda, kurumların yaptığı çalışmalar hakkında gelenlere bilgiler verildi. Program, İstiklal marşının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

'15 TEMMUZ GECESİ TOPYEKUN ÜLKEMİZE, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE VE MİLLİ BEKAMIZA KASTEDİLDİ'

Programda konuşan Vali Zorluoğlu, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, "Tarihin akışını değiştiren, koca bir milletin istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele ettiği o karanlık gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gecede 253 vatan evladı şahadet şerbetini içti. 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı ve gazi oldu. Bu sayıların her biri vatanı, bayrağı ve milli iradeyi korumak uğruna ortaya konulan fedakarlığın, cesaretin ve kahramanlığın nişanesidir. Tarihimizin hiç şüphesiz en sinsi ve en alçak darbe girişimi olan 15 Temmuz, sadece bir darbenin akamete uğratıldığı bir gece değildir. O gece FETÖ'cü hainler sadece cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi hedef almadı. O gece sadece devletimizin güvenlik birimleri, kolluk kuvvetleri hedefe konulmadı. 15 Temmuz gecesi topyekun ülkemize, çocuklarımızın geleceğine ve milli bekamıza kastedildi. Bizi asırlardır bu topraklarda var eden kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz yok edilmek istendi. Bu nedenle 15 Temmuz, aziz milletimizin kendi iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canını ortaya koyarak sahip çıktığı büyük bir zaferin adıdır aynı zamanda. 15 Temmuz her yaşam biçiminden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan, her etnik kökenden 80 milyonun kıyamı ve ortak mücadelesidir" dedi.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,