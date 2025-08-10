Van'a 10 Yeni Sulama Göleti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Van'ın farklı noktalarına inşa edilecek 10 sulama göleti ile 3 bin 700 hektar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşturulması planlanıyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, özellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve arazilerin suya kavuşturulması amacıyla başlatılan sulama projeleri devam ediyor.

Daha önce yer altı barajı ve farklı lokasyonlarda göletler inşa eden Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, şimdi de belirlenen noktalara 10 göletin daha yapılması için çalışma yürütüyor.

Söz konusu göletlerin devreye alınmasıyla kentteki 3 bin 700 hektar arazinin suyla buluşturulması ve ekonomiye 1,7 milyar lira katkı sunulması hedefleniyor.

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, amaçlarının kırsal mahallelerde tarım arazilerini suya kavuşturarak tarımsal kalkınmayı desteklemek olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini, vatandaşların daha verimli üretim yapmasına imkan sağlamayı amaçladıklarını belirten Aksoy, "Yılın her döneminde belli bir miktarda devamlı su gelir. Bu suyu çiftçimizin ihtiyaç duyduğu anda verebilmek adına öncelikle önüne bir set inşa ediyoruz. Bu inşa ettiğimiz set sayesinde yılın belli dönemlerinde gelen suyu orada bir nevi depolamış oluyoruz. Bu su, ihtiyaç duyulduğu anda çiftçimize sunmak, ihtiyacını karşılamak için depolanıyor. Bu da vatandaşımızın, çiftçimizin elde ettiği verimi artırıyor." diye konuştu.

Göletlerin tarımsal faaliyetlerle birlikte istihdamın artmasına da katkı sunduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Şu an devam eden 10 göletimizin ilimize katkısı 1,7 milyar liraya denk gelmektedir. İhalesini gerçekleştirdiğimiz 10 gölet inşaatımız bulunuyor. Bunlardan 6 tanesinde çalışmalara başladık. Ortanca, Gültepe, Elaçmaz, Karagündüz, İkizler ve Örenburç göletlerimizde çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra ihalesini gerçekleştirdiğimiz 4 göletimizde de yakın zamanda inşaat çalışmalarına başlayacağız. 10 göletimizin tamamlanmasıyla 3 bin 700 hektar yani 37 bin dekarlık alan sulamaya kavuşmuş olacak."

"Çiftçimiz, köylümüz yerinde kalacak, göçe zorlanmamış olacak"

Çalışmaların tamamlanmasıyla tarımdaki verimliliğin artacağına dikkati çeken Aksoy, "Göletlerin verimliliği artırmasıyla ekonomiye katkısı 1,7 milyar lira olacak. Bunun yanı sıra istihdam artışı olacak, çiftçilik gelişecek. Bu vesileyle çiftçimiz, köylümüz kendi yerinde kalacak, göçe zorlanmamış olacak. Burada hem tarım hem de hayvancılık faaliyetlerini yürütecek. Bir nevi kırsal kalkınma hızlanmış olacak ve Van'ımızın su sorunu problemi ortadan kalkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda Dünya genelinde su ile ilgili kuraklık döneminin yaşandığını ifade eden Aksoy, yürüttükleri çalışmayla suyun idareli ve daha kontrollü kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Göletlerle suyu depoladıklarını ve ihtiyaç duyulduğu anda kullandıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Yağışların bol olduğu aylarda depoladığımız su, ihtiyaç duyulan dönemlerde çiftçilerimize can suyu olacaktır. Vatandaşımızın emeği boşa gitmeyecek. İhalesini yaptığımız 10 gölet işimiz var ama ondan daha fazla planlaması devam eden projemiz var. Projesi devam eden yine gölet ve baraj inşaatlarımız olacak. Bundan sonraki süreçte de 50'ye yakın gölet yeri için ölçüm çalışmalarına başladık. İlerleyen süreçte inşallah Van ilimizde gölet ve barajlar noktasında çok daha ileride olacağız."