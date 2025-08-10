Van'a 10 Yeni Sulama Göleti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'a 10 Yeni Sulama Göleti

10.08.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 10 sulama göleti inşa edilerek 3,700 hektar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Van'ın farklı noktalarına inşa edilecek 10 sulama göleti ile 3 bin 700 hektar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşturulması planlanıyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, özellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve arazilerin suya kavuşturulması amacıyla başlatılan sulama projeleri devam ediyor.

Daha önce yer altı barajı ve farklı lokasyonlarda göletler inşa eden Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, şimdi de belirlenen noktalara 10 göletin daha yapılması için çalışma yürütüyor.

Söz konusu göletlerin devreye alınmasıyla kentteki 3 bin 700 hektar arazinin suyla buluşturulması ve ekonomiye 1,7 milyar lira katkı sunulması hedefleniyor.

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, amaçlarının kırsal mahallelerde tarım arazilerini suya kavuşturarak tarımsal kalkınmayı desteklemek olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini, vatandaşların daha verimli üretim yapmasına imkan sağlamayı amaçladıklarını belirten Aksoy, "Yılın her döneminde belli bir miktarda devamlı su gelir. Bu suyu çiftçimizin ihtiyaç duyduğu anda verebilmek adına öncelikle önüne bir set inşa ediyoruz. Bu inşa ettiğimiz set sayesinde yılın belli dönemlerinde gelen suyu orada bir nevi depolamış oluyoruz. Bu su, ihtiyaç duyulduğu anda çiftçimize sunmak, ihtiyacını karşılamak için depolanıyor. Bu da vatandaşımızın, çiftçimizin elde ettiği verimi artırıyor." diye konuştu.

Göletlerin tarımsal faaliyetlerle birlikte istihdamın artmasına da katkı sunduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Şu an devam eden 10 göletimizin ilimize katkısı 1,7 milyar liraya denk gelmektedir. İhalesini gerçekleştirdiğimiz 10 gölet inşaatımız bulunuyor. Bunlardan 6 tanesinde çalışmalara başladık. Ortanca, Gültepe, Elaçmaz, Karagündüz, İkizler ve Örenburç göletlerimizde çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra ihalesini gerçekleştirdiğimiz 4 göletimizde de yakın zamanda inşaat çalışmalarına başlayacağız. 10 göletimizin tamamlanmasıyla 3 bin 700 hektar yani 37 bin dekarlık alan sulamaya kavuşmuş olacak."

"Çiftçimiz, köylümüz yerinde kalacak, göçe zorlanmamış olacak"

Çalışmaların tamamlanmasıyla tarımdaki verimliliğin artacağına dikkati çeken Aksoy, "Göletlerin verimliliği artırmasıyla ekonomiye katkısı 1,7 milyar lira olacak. Bunun yanı sıra istihdam artışı olacak, çiftçilik gelişecek. Bu vesileyle çiftçimiz, köylümüz kendi yerinde kalacak, göçe zorlanmamış olacak. Burada hem tarım hem de hayvancılık faaliyetlerini yürütecek. Bir nevi kırsal kalkınma hızlanmış olacak ve Van'ımızın su sorunu problemi ortadan kalkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda Dünya genelinde su ile ilgili kuraklık döneminin yaşandığını ifade eden Aksoy, yürüttükleri çalışmayla suyun idareli ve daha kontrollü kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Göletlerle suyu depoladıklarını ve ihtiyaç duyulduğu anda kullandıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Yağışların bol olduğu aylarda depoladığımız su, ihtiyaç duyulan dönemlerde çiftçilerimize can suyu olacaktır. Vatandaşımızın emeği boşa gitmeyecek. İhalesini yaptığımız 10 gölet işimiz var ama ondan daha fazla planlaması devam eden projemiz var. Projesi devam eden yine gölet ve baraj inşaatlarımız olacak. Bundan sonraki süreçte de 50'ye yakın gölet yeri için ölçüm çalışmalarına başladık. İlerleyen süreçte inşallah Van ilimizde gölet ve barajlar noktasında çok daha ileride olacağız."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'a 10 Yeni Sulama Göleti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:31:35. #7.13#
SON DAKİKA: Van'a 10 Yeni Sulama Göleti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.