Van'a nitelikli eğitim yatırımları kazandırılıyor

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Van'da öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim almalarının sağlanması ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla bölgenin en donanımlı spor lisesi ve denizcilik lisesi ile Özel Eğitim Kampüsü inşa ediliyor.

Bu yıl tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması planlanan okulların inşaatında incelemede bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Türkmenoğlu, Van'ın son yıllarda eğitim yatırımlarında altın çağını yaşadığını söyledi.

Kentte çok özel okulların inşa edildiğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Spor Lisesi çok önemsediğimiz proje. Bu lisede 24 derslik bulunuyor. Bunun yanı sıra 200 kişilik yurdu, hemen yanında 1500 kişilik kapalı spor salonu var. Buna bağlı olarak okulumuzda kültür merkezi, 520 metrelik 6 kulvarlı koşu pisti yer alıyor. Bu spor kompleksimizin Van'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu okulumuz birçok il için rol model olabilecek bir tesis. Bu yıl faaliyete geçecek. Bu okulda okuyan öğrencilerimizin şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tesislerde gençlerimiz tüm spor aktivitelerini yapabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun."

Van'ın eğitim alanında ilerlemesini sürdüreceğini vurgulayan Türkmenoğlu, "Van, eğitim yatırımlarında altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra kentimizde çok özel okullar inşa ediliyor. Özel Eğitim Kampüsü'nü gezdik. İlkokul, ortaokul ve lisenin bir arada olduğu bir eğitim kompleksi. Bu kampüsümüzün bir özelliği daha var. Olası bir afet anında hastaneye dönüşebilen bir eğitim tesisi." dedi.

Denizcilik lisesi kampüsü inşaatının devam ettiğini ifade eden Türkmenoğlu, " Van Gölü'nü biz deniz olarak değerlendiriyoruz. Denizin olduğu yerde mutlaka denizcilik lisesi olmalıdır. 24 dersliği ile 200 öğrenci kapasiteli yurduyla çok donanımlı bir lise. Aynı zamanda tersane de yapıyoruz buraya. Simülatörler olacak. Öğrenciler denizcilikle ilgili her şeyi öğrenecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tür sosyal tesisler, spor okulları, eğitim kampüsleri inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen Bakanımıza ve kurum müdürlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yatırımların Van'ımıza, ülkemize ve gençlerimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum." diye konuştu.