Van AFAD, Börte ve Lucy'yi 2027'deki canlı arama sınavına hazırlıyor - Son Dakika
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Van AFAD, Börte ve Lucy'yi 2027'deki canlı arama sınavına hazırlıyor

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Van AFAD, Börte ve Lucy\'yi 2027\'deki canlı arama sınavına hazırlıyor
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Van AFAD, Börte ve Lucy\'yi 2027\'deki canlı arama sınavına hazırlıyor
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Van AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpekleri Börte ve Lucy, afetlerde enkaz ve kayıp arama için özel eğitimden geçiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan köpekler, 2027'de canlı arama sınavını geçmeleri halinde ülke genelindeki operasyonlarda görev alabilecek.

Van'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri, olası afetlerde enkaz altında kalanlara ve kayıp kişilere ulaşabilmek için özel eğitimlerden geçiriliyor.

AFAD bünyesine yeni katılan ve kurumun yerleşkesinde bakımları yapılan "Börte" ve "Lucy" isimli köpeklere de deprem, sel, yangın ve çeşitli kazalarda etkin görev alabilmeleri amacıyla farklı senaryolar üzerinden hazırlanan eğitim programları uygulanıyor.

Eğitimlerde köpeklerin çeviklik, komutlara uyma, enkaz altında canlı bulma ve belirli bir kişiye ait kokuyu takip ederek hedefe ulaşma becerileri geliştiriliyor.

Köpekler, verilen eğitimin ardından katılacakları yeterlilik sınavlarını başarıyla geçtikten sonra ülke genelindeki arama kurtarma operasyonlarında görev alabilecek.

"Köpeklerimize gözümüz gibi bakıyoruz"

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni ve Köpek Eğitmeni Burak Özgan, AA muhabirine, yeni katılan köpekleri afetlerde hayat kurtarabilmeleri için eğittiklerini söyledi.

Köpeklerin eğitimlerini büyük ölçüde tamamladığını ve rutin çalışmaların sürdüğünü aktaran Özgan, "Köpeklerimiz 2027 yılında enkazda canlı arama sınavına girecek. Eğitimleri tamamladık, şu an rutin tekrarları yapıyoruz. Nisan ve mayıs aylarında sınavlar başlayacak. İz takip sınavları da ileride olacak. O sınavlara da Lucy'yi sokacağız. Köpeklerimizin günlük ödevleri ve antrenmanları oluyor." dedi.

Köpeklerin eğitim sürecinde öncelikle temel itaat ve sosyalleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Özgan, şunları kaydetti:

"Köpeklerin öncelikle sosyal olması lazım. Köpeklerimizi kazazedenin yanına gönderdiğimiz için agresif köpekleri eğitmek istemiyoruz. Önce köpeğe temel itaat eğitimi veriyoruz. Ondan sonra ileri itaat eğitimi veriliyor. Sosyalleştirme eğitimlerinde de köpeği sürekli insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Enkaza sokuyor, kazazede kokularına alıştırıyoruz. Buradaki görevimiz oyun oynamak, köpekleri eğlenceyle yetiştirmek. Onları mutlu ederek eğitmeye çalışıyoruz. Envanterimizde dört köpeğimiz mevcut. Bunların üçü canlı ve alan arama, biri ise iz takip alanında görev yapıyor. Köpekler AFAD için büyük önem taşıyor. Şu an dünyada hiçbir teknolojik cihaz köpeklerin seviyesine ulaşamadı çünkü köpeklerdeki koku hassasiyeti insanlara göre 40 kat daha fazla. Bu nedenle köpeklerimize gözümüz gibi bakıyoruz."

"Köpeklerimizi tamamen hazır hale getirdikten sonra göreve çıkaracağız"

Köpeklerin arama kurtarma çalışmalarında önemli katkı sağladığını vurgulayan Özgan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu ihtiyacı yakından gördüklerini ifade etti.

Van AFAD'da köpeklerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli desteği aldıklarını belirten Özgan, "Poyraz isimli köpeğimiz, Kahramanmaraş depreminin ardından 10 yaşını geçtiği için onu yormamak adına emekli ettik. Yerine iki köpek getirdik. Birini iz takip, diğerini ise enkaz arama amacıyla yetiştiriyoruz. Börte enkazda canlı arama, Lucy ise arazide kayıp kişileri bulma amacıyla eğitiliyor. Van'ın coğrafyasında arazilerde çok fazla kayıp vakası yaşanıyor. Köpeğimizi tamamen hazır hale getirdikten sonra göreve çıkaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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