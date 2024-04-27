Van'ın Bahçesaray ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 30 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 30 kişi için spor salonunda program düzenlendi.
İstihdam edilecek kişiler, noter ve gözlemciler huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirlendi.
Kurada ismi çıkanlar, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevlendirilecekleri kurumlarda göreve başlayacak.
Son Dakika › Güncel › Van Bahçesaray'da İstihdam Kurası Çekildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?