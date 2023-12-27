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Van'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişinin terk ettiği araçlar çığ altında kaldı - Son Dakika
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Van'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişinin terk ettiği araçlar çığ altında kaldı

Van'da 4 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray karayolunda mahsur kalan ve 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyerek ilçeye ulaşan 10 kişinin terk ettiği 2 araç, çığ altında kaldı. Araç sahipleri, minibüs ve hafif ticari aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı ve yetkililerden yardım istedi.

27.12.2023 - 20:41,
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VAN'da 4 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray karayolunda mahsur kalıp, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyen 10 kişinin terk ettiği 2 araç, çığ altında kaldı. Bölgeye gelerek minibüs ve hafif ticari aracı küreklerle kurtarmaya çalışan araç sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

Van'dan, 4 gün önce Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Temir Sabırlı yönetimindeki hafif ticari araçta bulunan toplam 10 kişi, 3 bin rakımlı Krabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı. Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, ilçeye ulaştı. Terk edilen 2 araç ise daha sonra çığ altında kaldı. Bölgeye gelen araç sahipleri, minibüs ve hafif ticareti aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı. Sürücüler, araçların kurtarılması için yetkililerden yardım istedi. (DHA)

Van\'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişinin terk ettiği araçlar çığ altında kaldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişinin terk ettiği araçlar çığ altında kaldı - Son Dakika
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