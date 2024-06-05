Van Başkale'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Van Başkale'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Başkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Operasyonda J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı da destek verdi. Teröristlerden birinin kimliği belirlenirken diğer ikisinin tespit çalışmaları devam ediyor.

05.06.2024 09:44
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Başkale'de jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında "Bozdoğan-41" operasyonu düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, J- SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğunun belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, diğer ikisinin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Van Başkale'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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