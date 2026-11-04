Van Başsavcılığının soruşturmasında 15 ilde operasyonla 70 şüpheli gözaltına alındı

Van merkezli 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik soruşturma yürüttü.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen 93 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin tutuklu, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 350 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.