Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Ulaşımı Engelliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Ulaşımı Engelliyor

Van, Bitlis ve Muş\'ta Kar Ulaşımı Engelliyor
12.04.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yol açma çalışıyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalle ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 50 yolun açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçe, karla beyaza büründü.

İlçe sakinleri, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bitlis

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan karın ardından kent merkezi beyaza büründü.

Karayolları ve Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 82 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Muş

Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 15 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, kırsaldaki yerleşim yerlerine ulaşım sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hakkari

Hakkari'de 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Akçalı köyü yakınındaki Entegre Katı Atık Tesisi mevkisinde Hakkari-Van kara yolunda çökme oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Ekipleri, yolda önlem alarak çalışma başlattı.

Sağanağın yerini kara bıraktığı kent, beyaza büründü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Ulaşımı Engelliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 14:04:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Ulaşımı Engelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.