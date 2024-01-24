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Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Şengöz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Şengöz, her bir fotoğrafın belge niteliği taşıdığını ve AA çalışanlarını tebrik etti.

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
24.01.2024 - 17:17,
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Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Şengöz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman Yolculuğu" "Çevre-Yaşam"da Sidar Can Eren'in "Yoldaş" fotoğraflarını oylayan Şengöz, "Spor"da ise Fatemeh Behrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.

Şengöz, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğraflarına oy verdi.

Her fotoğrafın bir belge niteliğinde olduğunu belirten Şengöz, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Van, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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