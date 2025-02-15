Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, "Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında 'Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle; Abdullah Zeydan Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."