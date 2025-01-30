Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 5 yıl, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. SEGBİS ile Van'dan bağlanması beklenen Zeydan ile avukatı Mahsuni Karaman sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyet, Zeydan ve avukatının mazeretini kabul ederek, duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.
Son Dakika › Güncel › Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Davası Ertelendi - Son Dakika
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