Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın Duruşması Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın Duruşması Ertelendi

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın terör örgütüne yardım ve propagandası yapmak suçlarından yargılandığı duruşma, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

30.01.2025 13:13  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması, Zeydan ve avukatları sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmaması üzerine 11 Şubat Salı gününe ertelendi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Davının 16 Ocak'ta yapılan duruşmasında sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Zeydan, mazeret bildirerek katılmamıştı. Bunun üzerine duruşma bugüne bırakılmıştı.

Diyarbarır 5. Ağır Ceiza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Zeydan ve avukatları, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, mahkemeye duruşmanın ertelenmesi için dilekçe gönderdi.

Zeydan ve avukatının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Şubat gününe erteledi.

İstenen cezalar...

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı, 2015-2016 yılları arasındaki çeşitli eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Yargıtay, dava dosyasını "güvenlik" gerekçesiyle Diyarbakır'a naklederek, Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar vermişti.

Abdullah Zeydan'ın "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıl, bir açıklamasındaki sözleri nedeniyle de "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: ANKA

Abdullah Zeydan, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın Duruşması Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:29:05. #1.11#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın Duruşması Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.