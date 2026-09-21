Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Zübeyde Hanım Caddesi\'nde dalları budadı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki cadde ve bulvarlarda ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek, yaya geçişlerini kolaylaştırmak, yaşam alanlarının daha güvenli ve düzenli hale gelmesini sağlamak amacıyla bakım ve budama işlemleri yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi'nde de bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi.

Binalara ve balkonlara kadar uzanan, yaya geçişini ve vatandaşların yaşam alanlarını etkileyen dallar, ağaçların gelişim durumları dikkate alınarak budandı.

Çalışmayla ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve özellikle fırtınalı havalarda kırılabilecek dallardan kaynaklanabilecek risklerin azaltılması hedeflendi.