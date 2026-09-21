Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Zübeyde Hanım Caddesi'nde dalları budadı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Zübeyde Hanım Caddesi'nde dalları budadı

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Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Zübeyde Hanım Caddesi\'nde dalları budadı
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Van Büyükşehir Belediyesi, cadde ve bulvarlarda ağaçların sağlıklı gelişmesi, yaya geçişinin kolaylaşması ve güvenli yaşam alanları için budama yapıyor. Zübeyde Hanım Caddesi'nde bina ve balkonlara uzanan dallar, fırtınalı havalarda kırılma riski azaltılarak budandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki cadde ve bulvarlarda ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek, yaya geçişlerini kolaylaştırmak, yaşam alanlarının daha güvenli ve düzenli hale gelmesini sağlamak amacıyla bakım ve budama işlemleri yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi'nde de bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi.

Binalara ve balkonlara kadar uzanan, yaya geçişini ve vatandaşların yaşam alanlarını etkileyen dallar, ağaçların gelişim durumları dikkate alınarak budandı.

Çalışmayla ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve özellikle fırtınalı havalarda kırılabilecek dallardan kaynaklanabilecek risklerin azaltılması hedeflendi.

Kaynak: AA
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