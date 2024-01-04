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Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma Yazma Kursları Açıyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma Yazma Kursları Açıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurslar düzenliyor. Kadınlar, kurslarda akıcı okuma, hızlı yazma teknikleri ve dört işlem becerilerini geliştirerek eğitim belgesi alıyor. Kursiyerler, kursun kendileri için verimli geçtiğini belirterek Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma Yazma Kursları Açıyor
04.01.2024 - 18:47,
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Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursları ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı.

Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta zorlanan kadınlar, belediyenin açtığı kurslara gelerek eğitim alıyor.

Kadınlar, kursta akıcı okuma, hızlı yazma teknikleri ve dört işlem becerilerini geliştiriyor.

Bir ve ikinci kademe olarak düzenlenen kursta, başarılı olan kursiyerlere eğitim belgesi veriliyor.

Kurs sayesinde okuma yazma öğrendiklerini belirten kadınlar, kursun kendileri için verimli geçtiğini ifade ederek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma Yazma Kursları Açıyor - Son Dakika
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