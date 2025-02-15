Van Büyükşehir Belediyesi'nde Kayyum Atama Süreci

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Haber: İshak KARA

(VAN) - İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine kayyum atanan Van Valisi Ozan Balcı belediye binasına giriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.

Bu karararın ardından Vali Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Vali Balcı, belediye binasına geçerken bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.