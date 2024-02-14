Van Çaldıran\'da Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında İlçe Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sınır geçişlerinde kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı ile sınırların güvenliğinin sağlanmasından sorumlu kurumlar arasında yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, ilçede yasa dışı sınır geçişleri, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile her türlü kaçakçılığın engellenmesine yönelik sorumlu kamu kurum ve kuruluşları arasında karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması, göç hareketlerinin izlenmesi ve takibinin yapılması, gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konuları değerlendirildi.