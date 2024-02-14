Van Çaldıran'da Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Çaldıran'da Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Van Çaldıran\'da Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında İlçe Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sınır geçişlerinde kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı ile sınırların güvenliğinin sağlanmasından sorumlu kurumlar arasında yapılacak faaliyetler ele alındı. Yasa dışı sınır geçişleri, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve kaçakçılık gibi konuların engellenmesi için kamu kurumları arasında bilgi paylaşımı, göç hareketlerinin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konuları değerlendirildi.

14.02.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında İlçe Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sınır geçişlerinde kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı ile sınırların güvenliğinin sağlanmasından sorumlu kurumlar arasında yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, ilçede yasa dışı sınır geçişleri, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile her türlü kaçakçılığın engellenmesine yönelik sorumlu kamu kurum ve kuruluşları arasında karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması, göç hareketlerinin izlenmesi ve takibinin yapılması, gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA

Çaldıran, Van, Göçmen Kaçakçılığı, Kaçakçılık, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Çaldıran'da Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: Van Çaldıran'da Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement