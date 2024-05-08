Van Çatak'ta Atatürk İlkokulu'nda Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Van Çatak'ta Atatürk İlkokulu'nda Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Van Çatak\'ta Atatürk İlkokulu\'nda Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteri ve oyunlar sahnelendi. Kaymakam Sercan Sakarya, öğrencilerin gösterilerini beğendiğini belirterek eğitim hayatının önemine vurgu yaptı. Programa Hakim Ömer Faruk Atatanır, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

08.05.2024 18:49
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Van'ın Çatak ilçesindeki Atatürk İlkokulunda okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonundaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda minik öğrenciler tarafından gösteri ve oyunlar sahnelendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Sercan Sakarya, öğrencilerin hazırladığı gösterileri çok beğendiğini söyledi.

Bu günlerin insanların hayatında dönüm noktaları olduğunu belirten Sakarya, "Eğitim hayatına başlayarak okuma yazma öğrenen öğrencilerimiz hayata dair önemli bir adım atmış oldular. Eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğuna inanıyorum. İlçemizde eğitim kalitesini yükseltmek için gereken tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa Hakim Ömer Faruk Atatanır, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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